Подскажите
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Подскажите
Доброго времени суток. Перед въездом в наш поселок у нас очень плохие дороги, особенно после дождей невозможно проехать. Решили с соседями немного подремонтировать, самим же будет удобно. Скажите, где можно приобрести бой кирпича? Заранее благодарю за подсказки!
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