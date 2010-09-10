Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1670
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 10 минут назад

Доброго времени суток. Перед въездом в наш поселок у нас очень плохие дороги, особенно после дождей невозможно проехать. Решили с соседями немного подремонтировать, самим же будет удобно. Скажите, где можно приобрести бой кирпича? Заранее благодарю за подсказки!
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