Подскажите
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Подскажите
Доброго времени суток. Перед въездом в наш поселок у нас очень плохие дороги, особенно после дождей невозможно проехать. Решили с соседями немного подремонтировать, самим же будет удобно. Скажите, где можно приобрести бой кирпича? Заранее благодарю за подсказки!
Re: Подскажите
Здравствуйте! Моя мама живет за городом, мы к ней часто ездим на выходные. Весной там была ужасная дорога, просто было невозможно заехать. Приходилось оставлять машины возле трассы и идти пешком дальше, хорошо, хоть не так далеко, но все же. А с пакетами и сумками идти тем более сложно. Тоже решили с мужем залатать ямы боем кирпича, его мы приобрели здесь . Дорога получилась отличной, ровной, стало намного лучше ездить.
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