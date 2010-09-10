Сообщение zevc » Сегодня, 17:12

Доброго времени суток. Перед въездом в наш поселок у нас очень плохие дороги, особенно после дождей невозможно проехать. Решили с соседями немного подремонтировать, самим же будет удобно. Скажите, где можно приобрести бой кирпича? Заранее благодарю за подсказки!