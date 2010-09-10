Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1673
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:12

Доброго времени суток. Перед въездом в наш поселок у нас очень плохие дороги, особенно после дождей невозможно проехать. Решили с соседями немного подремонтировать, самим же будет удобно. Скажите, где можно приобрести бой кирпича? Заранее благодарю за подсказки!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1671
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 46 минут назад

Здравствуйте! Моя мама живет за городом, мы к ней часто ездим на выходные. Весной там была ужасная дорога, просто было невозможно заехать. Приходилось оставлять машины возле трассы и идти пешком дальше, хорошо, хоть не так далеко, но все же. А с пакетами и сумками идти тем более сложно. Тоже решили с мужем залатать ямы боем кирпича, его мы приобрели здесь . Дорога получилась отличной, ровной, стало намного лучше ездить.
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