Сообщение zevc » Сегодня, 17:17

Здравствуйте. Моя дочь очень любит носить одежду оверсайз, хотя у нее фигура точеная, могла бы ее подчеркнуть, но решать ей. Для прохладной погоды она хочет купить себе пальто оверсайз, но мы не знаем, где есть хорошие варианты. Может кто в курсе? Подскажите, откуда нам его лучше купить?