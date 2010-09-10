Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:17

Здравствуйте. Моя дочь очень любит носить одежду оверсайз, хотя у нее фигура точеная, могла бы ее подчеркнуть, но решать ей. Для прохладной погоды она хочет купить себе пальто оверсайз, но мы не знаем, где есть хорошие варианты. Может кто в курсе? Подскажите, откуда нам его лучше купить?
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