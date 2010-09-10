Торговая мебель на заказ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Торговая мебель на заказ

Сообщение zevc » Сегодня, 17:38

Подскажите хороший магазин торговой мебели, чтобы можно было недорого взять минимальный комплект приличного качества. Из магазинов, что советует реклама, мне ни один не понравился. За адекватную стоимость предлагается стандартная мебель, чуть от нее отступаешь и все, цены в космос улетели.
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