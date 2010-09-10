Торговая мебель на заказ
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Торговая мебель на заказ
Подскажите хороший магазин торговой мебели, чтобы можно было недорого взять минимальный комплект приличного качества. Из магазинов, что советует реклама, мне ни один не понравился. За адекватную стоимость предлагается стандартная мебель, чуть от нее отступаешь и все, цены в космос улетели.
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