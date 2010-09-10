Торговая мебель на заказ
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Торговая мебель на заказ
Подскажите хороший магазин торговой мебели, чтобы можно было недорого взять минимальный комплект приличного качества. Из магазинов, что советует реклама, мне ни один не понравился. За адекватную стоимость предлагается стандартная мебель, чуть от нее отступаешь и все, цены в космос улетели.
Re: Торговая мебель на заказ
По этой причине у меня в магазине сейчас стоит сделанная у них https://torgovoe-oborudovanie-rf.ru/tor ... magazinov/ торговая мебель на заказ, обошлось дешевле, чем брать комплект в магазине. По качеству выше, при индивидуальном производстве идет контроль качества на каждом этапе, не то что при сборке серийной мебели. Ну и внешний вид совершенно другой, все сделано в размер, все по цветам сочетается просто идеально.
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