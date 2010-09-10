Торговая мебель на заказ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1673
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Торговая мебель на заказ

Сообщение zevc » Сегодня, 17:38

Подскажите хороший магазин торговой мебели, чтобы можно было недорого взять минимальный комплект приличного качества. Из магазинов, что советует реклама, мне ни один не понравился. За адекватную стоимость предлагается стандартная мебель, чуть от нее отступаешь и все, цены в космос улетели.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1671
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Торговая мебель на заказ

Сообщение klonik » 52 минуты назад

По этой причине у меня в магазине сейчас стоит сделанная у них https://torgovoe-oborudovanie-rf.ru/tor ... magazinov/ торговая мебель на заказ, обошлось дешевле, чем брать комплект в магазине. По качеству выше, при индивидуальном производстве идет контроль качества на каждом этапе, не то что при сборке серийной мебели. Ну и внешний вид совершенно другой, все сделано в размер, все по цветам сочетается просто идеально.
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