Сообщение zevc » Сегодня, 17:51

Доброго дня. Я уже в торговле 2 года, начинала с точки на рынке, а уже купила павильон в торговом центре. Нужно будет под товар заказать мебель, чтобы выглядело аккуратно и презентабельно. Подскажите, где у нас производится такая мебель?