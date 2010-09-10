Торговая мебель на заказ
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Торговая мебель на заказ
Доброго дня. Я уже в торговле 2 года, начинала с точки на рынке, а уже купила павильон в торговом центре. Нужно будет под товар заказать мебель, чтобы выглядело аккуратно и презентабельно. Подскажите, где у нас производится такая мебель?
Re: Торговая мебель на заказ
Здравствуйте. Моя мама в продажах уже больше 20 лет, она раньше продавала разную бижутерию, теперь продает люксовую обувь. Торговая мебель на заказ для того и создана, чтобы придать эстетику вашему магазину. У моей мамы стоит такая мебель, ее изготовила крупнейший поставщик ритейла с большим опытом, вот ссылка на него - https://vitriny-na-zakaz.ru/ . У них очень доступные цены, такие витрины могут себе позволить все, кто желает добавить комфорта и аккуратности в своем магазине.
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