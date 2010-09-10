Сообщение zevc » Сегодня, 22:26

Всем привет, как вы относитесь к пальто оверсайз? Я вообще никогда не носила такого плана одежду. Но мне сказали, что сейчас это очень модно. Приобрела пальто, но на душе как-то не радостно такой покупке. Вроде нравиться, а с другой стороны не буду ли я смотреться нелепо?