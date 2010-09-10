Подскажите
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Подскажите
Всем привет, как вы относитесь к пальто оверсайз? Я вообще никогда не носила такого плана одежду. Но мне сказали, что сейчас это очень модно. Приобрела пальто, но на душе как-то не радостно такой покупке. Вроде нравиться, а с другой стороны не буду ли я смотреться нелепо?
Re: Подскажите
Привет, сейчас вообще оверсайз одежда очень модная. А пальто оверсайз придаст вам стилю. Мне вообще кажется, что пальто такого плана подойдут совершенно на любую фигуру. Если такое пальто сочетать с правильной обувью, то внимание к вашей персоне точно будет обеспечено. В моем гардеробе есть пальто оверсайз, чаще всего в нем я хожу на работу. Потому что это не только тепло, стильно, но еще и очень удобно. Ношу часто, но моя мама всегда меня ругает. Что я ношу постоянно одну и ту же вещь. Ну, вот как не носить, если такое пальто мне очень удобно?
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