ChatGPT-4 на русском, сервисы

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

ChatGPT-4 на русском, сервисы

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 16:41

Какие русскоязычные сервисы с ChatGPT-4 самые популярные? Интересно попробовать нейросеть для написания небольших статей на тематику рыбалки. У меня свой блог. Как поисковики сегодня относятся к таким текстам?
На соседнем форуме посоветовали бота прям из ВК https://vk.com/gptbot4 . Может кто-то из вас там использует? Работает норм?
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