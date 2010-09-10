ChatGPT-4 на русском, сервисы
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
ChatGPT-4 на русском, сервисы
Какие русскоязычные сервисы с ChatGPT-4 самые популярные? Интересно попробовать нейросеть для написания небольших статей на тематику рыбалки. У меня свой блог. Как поисковики сегодня относятся к таким текстам?
На соседнем форуме посоветовали бота прям из ВК https://vk.com/gptbot4 . Может кто-то из вас там использует? Работает норм?
На соседнем форуме посоветовали бота прям из ВК https://vk.com/gptbot4 . Может кто-то из вас там использует? Работает норм?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Интернет в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей