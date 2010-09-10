Книги на тему йоги
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Книги на тему йоги
Привет! Я новичок в йоге и хочу узнать больше об основах. Какие книги вы бы порекомендовали для начала, чтобы понять основные принципы и асаны?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Книги на тему йоги
TanyaLoy писал(а):Привет! Я новичок в йоге и хочу узнать больше об основах. Какие книги вы бы порекомендовали для начала, чтобы понять основные принципы и асаны?
Привет, согласна, йога - отличный способ улучшить свое физическое и ментальное здоровье. Вот тут https://bhaktimarga.org.ua/ru/shop/ книги на тему йоги посмотрите, представлена разнообразная литература о йоге, которая поможет вам углубить ваше понимание и практику. Эти ресурсы охватывают множество аспектов йогических практик, включая дыхательные техники и медитации, способствующие улучшению физического здоровья и внутреннего равновесия. Рекомендую изучить доступные материалы, чтобы получить практическое руководство от просветленного мастера и внедрить его мудрость в свою повседневную жизнь, стремясь к гармонии и благополучию.
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