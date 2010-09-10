Что нужно знать перед скупкой лекарственных средств?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что нужно знать перед скупкой лекарственных средств?

Сообщение klonik » Сегодня, 12:51

Что нужно знать перед скупкой лекарственных средств?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1674
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что нужно знать перед скупкой лекарственных средств?

Сообщение zevc » Сегодня, 12:59

Сейчас столько подделок, а в лекарствах. так тем более... Так что нужно вот на такую беду не нарваться. Плюс куча других нюансов. Читайте тут https://dom-kirpich.com/prodazha-lekars ... d-skupkoj/ Хорошая статья по вашему вопросу.
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