Что нужно знать перед скупкой лекарственных средств?
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Что нужно знать перед скупкой лекарственных средств?
Что нужно знать перед скупкой лекарственных средств?
Re: Что нужно знать перед скупкой лекарственных средств?
Сейчас столько подделок, а в лекарствах. так тем более... Так что нужно вот на такую беду не нарваться. Плюс куча других нюансов. Читайте тут https://dom-kirpich.com/prodazha-lekars ... d-skupkoj/ Хорошая статья по вашему вопросу.
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