Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1677
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:18

Доброго дня всем. За городом у нас есть большой дом, я еще хочу сделать террасу, чтобы там пить кофе по утрам. Муж сказал, чтобы для ее постройки, я нашла подходящие доски. Скажите, где они есть? А то я могу остаться без террасы! Помогите!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость