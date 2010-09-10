Подскажите
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Подскажите
Доброго дня всем. За городом у нас есть большой дом, я еще хочу сделать террасу, чтобы там пить кофе по утрам. Муж сказал, чтобы для ее постройки, я нашла подходящие доски. Скажите, где они есть? А то я могу остаться без террасы! Помогите!
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