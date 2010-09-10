Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1680
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 13:18

Доброго дня всем. За городом у нас есть большой дом, я еще хочу сделать террасу, чтобы там пить кофе по утрам. Муж сказал, чтобы для ее постройки, я нашла подходящие доски. Скажите, где они есть? А то я могу остаться без террасы! Помогите!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1678
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:15

Здравствуйте! Когда мы только-только начинали строительство своего дома, я мужу сразу сказала, что хочу террасу. Он меня поддержал и сказал, что нужна будет доска влагостойкая для террас при ее строительстве. Эти доски изготовлены из сосны, выглядят красиво и из них у нас получилась отличная терраса. Уверена, что вам тоже подойдет такой вариант для строительства.
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