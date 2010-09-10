Электрокамин

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1680
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Электрокамин

Сообщение zevc » Вчера, 13:28

Здравствуйте, я хочу купить на дачу электрокамин. Чтобы в прохладные вечера создавал дома уют и немного обогревал комнату. Но посмотрела, что цены на него очень высокие. Очень смущает меня это. Можно ли где-то купить подешевле?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1678
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Электрокамин

Сообщение klonik » Вчера, 23:26

Добрый день, я, конечно не знаю какая на электрокамин цена сейчас. Но знаю, что есть разные модели. Которые представлены в классическом и современном оформлении. Также есть разных размеров. От этого мне кажется, и цена их зависит. Мне кажется, что в районе 10 тысяч можно приобрести камин для дачи. В вашем случае, если очень хочется камин, то можно рассмотреть небольшого варианта. Он также может идти с эффектом настоящего пламени и издавать тепло. У нас вот на работе, в зоне ожидания стоит вообще крошечный. Но несмотря на это все равно рядом с ним находиться уютно.
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