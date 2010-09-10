Сообщение zevc » Вчера, 13:28

Здравствуйте, я хочу купить на дачу электрокамин. Чтобы в прохладные вечера создавал дома уют и немного обогревал комнату. Но посмотрела, что цены на него очень высокие. Очень смущает меня это. Можно ли где-то купить подешевле?