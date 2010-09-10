Сообщение zevc » Вчера, 14:47

Здравствуйте. Моя мама всю свою жизнь мечтала о шубе, но времена были тяжелые, не могла ее себе позволить. Вот на день рождения хочу ей ее подарить, дескать, исполню это желание. Скажите, откуда можно купить натуральную и качественную шубу? Заранее спасибо!