Меха
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Меха
Здравствуйте. Моя мама всю свою жизнь мечтала о шубе, но времена были тяжелые, не могла ее себе позволить. Вот на день рождения хочу ей ее подарить, дескать, исполню это желание. Скажите, откуда можно купить натуральную и качественную шубу? Заранее спасибо!
Re: Меха
Доброго дня всем! У меня свекровь очень любит носить шубы, говорит, что шуба должна быть в гардеробе у каждой женщины. Типа, женщина без шубы - это не женщина. Возможно, так и есть. У нее же в коллекции есть несколько штук. Этот меховой салон дает возможность приобрести норковую, соболевую, каракулевую и еще много разных шуб по очень приятным ценам. Вот и я подумываю для себя купить шубу на зиму.
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