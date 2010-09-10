Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1680
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 20:38

Допустим, на массовое мероприятие будет заказан кейтеринг, с выездом за город. Что, если в этот день испортится погода – мероприятие мы в любом случае проведем, а что с едой? Не откажутся ли специалисты выезжать, если гроза будет, либо еще что-нибудь.
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