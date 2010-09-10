Кейтеринг
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Кейтеринг
Допустим, на массовое мероприятие будет заказан кейтеринг, с выездом за город. Что, если в этот день испортится погода – мероприятие мы в любом случае проведем, а что с едой? Не откажутся ли специалисты выезжать, если гроза будет, либо еще что-нибудь.
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