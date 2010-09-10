Кейтеринг
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Кейтеринг
Допустим, на массовое мероприятие будет заказан кейтеринг, с выездом за город. Что, если в этот день испортится погода – мероприятие мы в любом случае проведем, а что с едой? Не откажутся ли специалисты выезжать, если гроза будет, либо еще что-нибудь.
Re: Кейтеринг
Так вы обращайтесь к тем, кто специализируется на всесезонном кейтеринге. Эти https://edet-catering.ru/ ребята, например, нам в свое время праздник спасли. По прогнозу осадков не ожидалось, планировалось, что все будет на открытом воздухе. По итогу начался дождь, для нас компания предусмотрительно взяла шатер непромокаемый. Да, пришлось доплатить, но как же это было своевременно.
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