Подскажите
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Подскажите
Кашель без температуры у ребенка о чем может говорить? Началось все с утра, даже в сад не пошли, потому что с таким грубым кашлем нас бы определенно развернули. Сейчас все громче и громче, не отхаркивается, из жалоб только дискомфорт в горле.
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