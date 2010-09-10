Подскажите
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Подскажите
Кашель без температуры у ребенка о чем может говорить? Началось все с утра, даже в сад не пошли, потому что с таким грубым кашлем нас бы определенно развернули. Сейчас все громче и громче, не отхаркивается, из жалоб только дискомфорт в горле.
Re: Подскажите
Вы знаете, очень похоже на трахеит, но не мешало бы врачу показаться. Потому что кашель как симптом не информативен, он может возникать по любым причинам. У нас было такое, что ребенок с переменным успехом полтора месяца кашлял, потому что в доме появился попугайчик и вдруг оказалось, что у ребенка какая-то редкая аллергия. И тоже ничего не было, никаких других симптомов.
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