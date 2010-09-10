Сообщение zevc » Вчера, 20:44

Кашель без температуры у ребенка о чем может говорить? Началось все с утра, даже в сад не пошли, потому что с таким грубым кашлем нас бы определенно развернули. Сейчас все громче и громче, не отхаркивается, из жалоб только дискомфорт в горле.