Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1680
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:44

Кашель без температуры у ребенка о чем может говорить? Началось все с утра, даже в сад не пошли, потому что с таким грубым кашлем нас бы определенно развернули. Сейчас все громче и громче, не отхаркивается, из жалоб только дискомфорт в горле.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1678
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:20

Вы знаете, очень похоже на трахеит, но не мешало бы врачу показаться. Потому что кашель как симптом не информативен, он может возникать по любым причинам. У нас было такое, что ребенок с переменным успехом полтора месяца кашлял, потому что в доме появился попугайчик и вдруг оказалось, что у ребенка какая-то редкая аллергия. И тоже ничего не было, никаких других симптомов.
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