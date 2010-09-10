Сообщение zevc » Сегодня, 20:58

Доброго времени суток. В свою спальню хочу поставить шкаф, а то вещи в комод не помещаются. Но проблема в том, что комната нестандартная и придется его делать на заказ. Готовый вариант никак не поместится. Скажите, куда обратиться, чтобы мне изготовили шкаф?