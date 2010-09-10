Кухня на заказ
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Кухня на заказ
Доброго времени суток. В свою спальню хочу поставить шкаф, а то вещи в комод не помещаются. Но проблема в том, что комната нестандартная и придется его делать на заказ. Готовый вариант никак не поместится. Скажите, куда обратиться, чтобы мне изготовили шкаф?
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