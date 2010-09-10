Кухня на заказ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1680
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кухня на заказ

Сообщение zevc » Вчера, 20:58

Доброго времени суток. В свою спальню хочу поставить шкаф, а то вещи в комод не помещаются. Но проблема в том, что комната нестандартная и придется его делать на заказ. Готовый вариант никак не поместится. Скажите, куда обратиться, чтобы мне изготовили шкаф?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1678
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кухня на заказ

Сообщение klonik » Вчера, 23:47

Здравствуйте. В комнате дочери тоже мало места, комод то стоит, но туда мало вещей помещается. Готовые варианты нам точно бы не подошли, поэтому, мы обратились сюда - https://shtonda-mebel.ru/kuhni-na-zakaz/ . Они нам изготовили очень красивый шкаф из массива со стеклянными дверями. Материалы и фурнитура у них отменного качества. Мебель сама приятно пахнет деревом. К тому же, они сами привезли и смонтировали нам шкаф.
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