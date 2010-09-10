Автошкола

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1679
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автошкола

Сообщение klonik » Сегодня, 16:30

Здравствуйте, подскажите есть ли сейчас автошколы в которых можно получить категорию А экстерном или как-то упрощенно? Просто у меня есть права на легковой автомобиль, хотелось бы открыть на мотоцикл. Только вот на это все тратить время не хочется.
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