Автошкола
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Автошкола
Здравствуйте, подскажите есть ли сейчас автошколы в которых можно получить категорию А экстерном или как-то упрощенно? Просто у меня есть права на легковой автомобиль, хотелось бы открыть на мотоцикл. Только вот на это все тратить время не хочется.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей