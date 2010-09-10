Сообщение klonik » Вчера, 16:30

Здравствуйте, подскажите есть ли сейчас автошколы в которых можно получить категорию А экстерном или как-то упрощенно? Просто у меня есть права на легковой автомобиль, хотелось бы открыть на мотоцикл. Только вот на это все тратить время не хочется.