Автошкола
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Автошкола
Здравствуйте, подскажите есть ли сейчас автошколы в которых можно получить категорию А экстерном или как-то упрощенно? Просто у меня есть права на легковой автомобиль, хотелось бы открыть на мотоцикл. Только вот на это все тратить время не хочется.
Re: Автошкола
Добрый день, а вы что не знаете, что сейчас нет такого чтобы можно было экстерном сдавать на категорию А. Можно было до 2013 года проще получить права на мотоцикл если есть на легковой автомобиль. Сейчас, как и положено, все изучают теорию и сдают экзамен в ГИБДД. Но можно полностью легально упростить этот процесс. А как это сделать вы сможете узнать тут. В некоторых автошколах к людям у которых есть водительские права более лояльное отношение. Поэтому чуть проще можно получить категорию А. Самое главное в ГИБДД сдать теорию. А если вы знаете устройство мотоцикла, то эту теорию можно и не посещать.
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