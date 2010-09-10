Специализированный автосервис

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Специализированный автосервис

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 16:33

Скажите обращался ли уже кто-то вот в этот https://sp-mb.ru/remont/clk-class/ специализированный автосервис Mercedes-Benz в Москве? Мне срочно нужен ремонт блока цилиндров на CLK и я ищу куда бы обратиться чтобы всё было сделано качественно и недорого.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей