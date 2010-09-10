Специализированный автосервис
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Специализированный автосервис
Скажите обращался ли уже кто-то вот в этот https://sp-mb.ru/remont/clk-class/ специализированный автосервис Mercedes-Benz в Москве? Мне срочно нужен ремонт блока цилиндров на CLK и я ищу куда бы обратиться чтобы всё было сделано качественно и недорого.
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