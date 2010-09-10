Сообщение klonik » Вчера, 20:08

Кто чистил двигатель водородом, расскажите, зачем вам это предлагали и чем все закончилось? У меня старенькая хонда, шумит на холостых, жрет масло и бензин, в целом работать стала хуже. Мастер говорит, что чистка двигателя поможет решить вопрос, но я что-то сомневаюсь.