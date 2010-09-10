Водородная очистка двигателя
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Водородная очистка двигателя
Кто чистил двигатель водородом, расскажите, зачем вам это предлагали и чем все закончилось? У меня старенькая хонда, шумит на холостых, жрет масло и бензин, в целом работать стала хуже. Мастер говорит, что чистка двигателя поможет решить вопрос, но я что-то сомневаюсь.
Re: Водородная очистка двигателя
Мне чистили, на таком https://xn--80aega5aubamfpk2j.xn--p1ai/partner аппарате, причины те же самые, плюс движок троило. Услуга недорогая, времени занимает немного, можно прямо в сервисе подождать. Ну что могу сказать? Оно того стоило. Не скажу, что машина начала бегать как новая, все же пятнадцать лет это не пять, устала. Но лучше стало, гораздо лучше. Двигатель стал работать ровнее, расход уменьшился, причем значительно.
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