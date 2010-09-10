Подскажите
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Подскажите
Кто пробовал купить просмотры в тик-ток, как-то их можно использовать на трансляции? У меня почему-то по этому моменту канал западает, никто не идет, а для статистики надо. Раньше никогда накруткой не пользовалась, поэтому буду признательна за советы.
Re: Подскажите
Можно, тут https://smmlab.com.ua/ru/categories/tiktok/tiktok-live берите, если заинтересованы в качестве. Лучше всего работают просмотры от живых людей, там есть такая возможность. Живые люди подбираются по интересам и это вполне реальный шанс заработать себе новых подписчиков, которые любят смотреть трансляции и которые к вам будут именно за ними приходить. У меня примерно так и набралась аудитория.
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