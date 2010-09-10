Сообщение klonik » Вчера, 20:44

Кто пробовал купить просмотры в тик-ток, как-то их можно использовать на трансляции? У меня почему-то по этому моменту канал западает, никто не идет, а для статистики надо. Раньше никогда накруткой не пользовалась, поэтому буду признательна за советы.