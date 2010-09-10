Бизнес на автомойках

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Бизнес на автомойках

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 06:27

Стоит ли сейчас вкладываться финансово в бизнес связанный с автомойками?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Бизнес на автомойках

Сообщение Радищева » Сегодня, 08:41

Думаю да если есть на открытие деньги. Ведь бизнес на автомойках самообслуживания к примеру всегда был рентабельным. У нас в Москве они растут как грибы после дождя. У моего двора их целых две и на обоих всегда куча машин. Я только знаю что один из владельцев работает по франшифе от 150BAR
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