Бизнес на автомойках
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Бизнес на автомойках
Стоит ли сейчас вкладываться финансово в бизнес связанный с автомойками?
Re: Бизнес на автомойках
Думаю да если есть на открытие деньги. Ведь бизнес на автомойках самообслуживания к примеру всегда был рентабельным. У нас в Москве они растут как грибы после дождя. У моего двора их целых две и на обоих всегда куча машин. Я только знаю что один из владельцев работает по франшифе от 150BAR
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