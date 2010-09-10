Приватные сервера Lineage 2
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Приватные сервера Lineage 2
Если кому-то требуется скачать приватные сервера Lineage 2 это можно сейчас сделать на сайте https://l2.bestgames.to/ Открыла не так давно для себя данный замечательный ресурс и сейчас стараюсь им поделиться со всеми фанатами этой замечательной MMORPG. Пользуйтесь
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