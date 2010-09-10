Приватные сервера Lineage 2

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Приватные сервера Lineage 2

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 15:03

Если кому-то требуется скачать приватные сервера Lineage 2 это можно сейчас сделать на сайте https://l2.bestgames.to/ Открыла не так давно для себя данный замечательный ресурс и сейчас стараюсь им поделиться со всеми фанатами этой замечательной MMORPG. Пользуйтесь :D
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей