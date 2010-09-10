Сообщение zevc » Сегодня, 11:59

Здравствуйте, мне нужен в аренду виртуальный сервер. Но, чтобы был тариф, подходил для новичков. Может в России кто-то предоставляет хотя бы на пару дней доступ, чтобы можно было попробовать. Или же может где-то можно протестировать VPS сервера на лёгких тарифах?