Аренда виртуального сервера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Аренда виртуального сервера
Здравствуйте, мне нужен в аренду виртуальный сервер. Но, чтобы был тариф, подходил для новичков. Может в России кто-то предоставляет хотя бы на пару дней доступ, чтобы можно было попробовать. Или же может где-то можно протестировать VPS сервера на лёгких тарифах?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя