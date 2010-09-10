Аренда виртуального сервера
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Аренда виртуального сервера
Здравствуйте, мне нужен в аренду виртуальный сервер. Но, чтобы был тариф, подходил для новичков. Может в России кто-то предоставляет хотя бы на пару дней доступ, чтобы можно было попробовать. Или же может где-то можно протестировать VPS сервера на лёгких тарифах?
Re: Аренда виртуального сервера
Добрый день, я бы вам рекомендовала обратиться к AdminVPS. Потому что они предоставляют в аренду виртуальный сервер. Есть несколько тарифов. Вы можете сначала попробовать и протестировать работу VPS сервера. У них для этого есть легкий тариф, который стоит совсем недорого. Тем более преимущество их в том, что все их виртуальные серверы VDS размещены в ЦОД в Москве, что обеспечивает минимальный пинг для пользователей из Москвы и ближайших регионов нашей страны.
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