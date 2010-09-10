Сообщение zevc » 12 минут назад

Кто как набрал свою первую тысячу подписчиков в фейсбуке? Я очень стараюсь в плане развития, постоянно выдумываю креативы, делаю интересные видео, но как-то у меня на странице тихо. И это обидно, иногда очень хочется все бросить, только жаль затраченных усилий.