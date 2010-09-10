Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1686
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 12 минут назад

Кто как набрал свою первую тысячу подписчиков в фейсбуке? Я очень стараюсь в плане развития, постоянно выдумываю креативы, делаю интересные видео, но как-то у меня на странице тихо. И это обидно, иногда очень хочется все бросить, только жаль затраченных усилий.
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