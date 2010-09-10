Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1686
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:51

Кто как набрал свою первую тысячу подписчиков в фейсбуке? Я очень стараюсь в плане развития, постоянно выдумываю креативы, делаю интересные видео, но как-то у меня на странице тихо. И это обидно, иногда очень хочется все бросить, только жаль затраченных усилий.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1684
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:45

Я в таких случаях рекомендую здесь https://smmlab.com.ua/ru/categories/fac ... pidpisniki забрать первую тысячу подписчиков. У вас сейчас просто аудитория маленькая, из-за чего ваш контент мало кто видит. Из-за этого, как вы понимаете, новых подписчиков и не появляется, потому что про вас просто никто не знает. Через сервис продвижения вы можете повысить свою популярность, раскрутка пойдет быстрее.
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