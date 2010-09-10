Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1686
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:58

Предложили мне купить контекстную рекламу, чтобы привлечь подписчиков на канал в ютубе. Цена низкая, человек, который предлагает, обещает мега-результат. Почитала, вроде как это не очень вариант, где-то пишут, что блокировку за такое можно получить. Так?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1684
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:55

Да, гугл особенно не любит такое продвижение. Остальные неохотно прощают, кому-то повезет и его не тронут, кто-то может быть заблокирован за такое продвижение. Поэтому не советую, неизвестно, будете ли вы в числе везунчиков. Уж если нужны подписчики, то их всегда тут https://smmlab.com.ua/ru/categories/you ... pidpisniki можно купить. Это тоже недорого, при этом нет никакой вероятности получить блокировку за накрутку.
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