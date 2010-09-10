Сообщение zevc » Сегодня, 15:58

Предложили мне купить контекстную рекламу, чтобы привлечь подписчиков на канал в ютубе. Цена низкая, человек, который предлагает, обещает мега-результат. Почитала, вроде как это не очень вариант, где-то пишут, что блокировку за такое можно получить. Так?