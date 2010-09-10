Вентиляционная система

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1685
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вентиляционная система

Сообщение klonik » Сегодня, 15:21

Остались ли у нас недорогие магазины вентиляционного оборудования? Уже который день пытаюсь найти, но что-то не получается – везде продается китайское оборудование среднего качества, цены при этом ужасно завышены. Прямо руки опускаются, если честно.
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