Вентиляционная система
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Вентиляционная система
Остались ли у нас недорогие магазины вентиляционного оборудования? Уже который день пытаюсь найти, но что-то не получается – везде продается китайское оборудование среднего качества, цены при этом ужасно завышены. Прямо руки опускаются, если честно.
Re: Вентиляционная система
А тут https://vent.center/ смотрели? Сколько с магазином не сотрудничаем, как-то не было повода искать цены ниже, они у них самые доступные. По качеству могу сказать, что нужно смотреть на самого производителя, а не на страну происхождения. Потому что сейчас многое китайское оборудование по качеству не уступает европейскому. А стоит при этом в разы дешевле, без всяких накруток.
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