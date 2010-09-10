Сообщение klonik » Вчера, 15:21

Остались ли у нас недорогие магазины вентиляционного оборудования? Уже который день пытаюсь найти, но что-то не получается – везде продается китайское оборудование среднего качества, цены при этом ужасно завышены. Прямо руки опускаются, если честно.