Вентиляционная система

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1685
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вентиляционная система

Сообщение klonik » Вчера, 15:21

Остались ли у нас недорогие магазины вентиляционного оборудования? Уже который день пытаюсь найти, но что-то не получается – везде продается китайское оборудование среднего качества, цены при этом ужасно завышены. Прямо руки опускаются, если честно.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1687
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Вентиляционная система

Сообщение zevc » Вчера, 23:37

А тут https://vent.center/ смотрели? Сколько с магазином не сотрудничаем, как-то не было повода искать цены ниже, они у них самые доступные. По качеству могу сказать, что нужно смотреть на самого производителя, а не на страну происхождения. Потому что сейчас многое китайское оборудование по качеству не уступает европейскому. А стоит при этом в разы дешевле, без всяких накруток.
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