Сообщение zevc » Сегодня, 15:22

Мои дорогие, а сейчас до сих пор на свадьбу дарят технику для дома или уже все перешли на подарки деньгами? У меня дочь замуж выходит, гостей будет много. Понятное дело, что на подарках не настаиваем. Но при этом не хотелось бы получить пять мультиварок в подарок.