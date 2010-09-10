Техника для дома

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1690
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Техника для дома

Сообщение zevc » Сегодня, 15:22

Мои дорогие, а сейчас до сих пор на свадьбу дарят технику для дома или уже все перешли на подарки деньгами? У меня дочь замуж выходит, гостей будет много. Понятное дело, что на подарках не настаиваем. Но при этом не хотелось бы получить пять мультиварок в подарок.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1687
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Техника для дома

Сообщение klonik » 47 минут назад

Заметила, что старшее поколение считает, что техника для дома это хороший подарок. Причем да, выбирают каждый по своему усмотрению, то есть подарок легко может дублироваться. Молодежь больше деньгами дарит, чтобы молодые сами себе все купили. Как по мне, сейчас идеальное решение на такие мероприятия это составление виш-листа. Вносите туда то, что хотели бы в подарок получить, гости разбирают варианты.
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