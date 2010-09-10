Рынок фармацевтических вакансий

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1690
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Рынок фармацевтических вакансий

Сообщение zevc » Сегодня, 15:38

Всем привет! Больше 4х лет назад я закончила медицинский университет, сразу же устроилась работать врачом общей практики в местную больницу. Как оказалось, это мой потолок и не ждать мне никаких повышений. Подскажите, с таким образованием, куда мне еще можно устроиться работать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1687
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Рынок фармацевтических вакансий

Сообщение klonik » 37 минут назад

Доброго дня всем! Я хоть и не заканчивала университет, а просто медицинский колледж, но я не засела в больнице. Ну я там конечно работала, но больше чем на 2 года меня не хватило. Ознакомившись со статьей на этом сайте - https://prykoly.ru/rynok-farmaczevtiche ... -i-vyzovy/ , я поняла, что помимо больницы и поликлиник, я еще могу попробовать себя в фармакологической компании и уже там начать строить свою карьеру.
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