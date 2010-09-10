Рынок фармацевтических вакансий
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Рынок фармацевтических вакансий
Всем привет! Больше 4х лет назад я закончила медицинский университет, сразу же устроилась работать врачом общей практики в местную больницу. Как оказалось, это мой потолок и не ждать мне никаких повышений. Подскажите, с таким образованием, куда мне еще можно устроиться работать?
Re: Рынок фармацевтических вакансий
Доброго дня всем! Я хоть и не заканчивала университет, а просто медицинский колледж, но я не засела в больнице. Ну я там конечно работала, но больше чем на 2 года меня не хватило. Ознакомившись со статьей на этом сайте - https://prykoly.ru/rynok-farmaczevtiche ... -i-vyzovy/ , я поняла, что помимо больницы и поликлиник, я еще могу попробовать себя в фармакологической компании и уже там начать строить свою карьеру.
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