Сообщение zevc » Сегодня, 15:38

Всем привет! Больше 4х лет назад я закончила медицинский университет, сразу же устроилась работать врачом общей практики в местную больницу. Как оказалось, это мой потолок и не ждать мне никаких повышений. Подскажите, с таким образованием, куда мне еще можно устроиться работать?