Сообщение klonik » Сегодня, 15:30

Ребенка приглашают на экскурсию в Свияжск, организует все секция, где он учится. Понятно, что нужно получить мое согласие, а я что-то и не знаю. Там из достопримечательностей одни церкви, которые вряд ли будут интересны восьмилетке. Денег много просят, я вся в раздумьях.