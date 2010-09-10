Экскурсии в Свияжск из Казани
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Экскурсии в Свияжск из Казани
Ребенка приглашают на экскурсию в Свияжск, организует все секция, где он учится. Понятно, что нужно получить мое согласие, а я что-то и не знаю. Там из достопримечательностей одни церкви, которые вряд ли будут интересны восьмилетке. Денег много просят, я вся в раздумьях.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя