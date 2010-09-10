Экскурсии в Свияжск из Казани

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1690
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Экскурсии в Свияжск из Казани

Сообщение klonik » Сегодня, 15:30

Ребенка приглашают на экскурсию в Свияжск, организует все секция, где он учится. Понятно, что нужно получить мое согласие, а я что-то и не знаю. Там из достопримечательностей одни церкви, которые вряд ли будут интересны восьмилетке. Денег много просят, я вся в раздумьях.
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