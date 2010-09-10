Экскурсии в Свияжск из Казани
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Экскурсии в Свияжск из Казани
Ребенка приглашают на экскурсию в Свияжск, организует все секция, где он учится. Понятно, что нужно получить мое согласие, а я что-то и не знаю. Там из достопримечательностей одни церкви, которые вряд ли будут интересны восьмилетке. Денег много просят, я вся в раздумьях.
Re: Экскурсии в Свияжск из Казани
Первый раз на экскурсии в Свияжск из Казани мои дети ездили в пять лет. Были восхищены атмосферой, он там реально необычная. Второй раз в семь были, от рассказов про Ивана Грозного отходили, наверное, дня три. Могу вам сказать, что Свияжск это не церкви, это огромный пласт истории, который интересен всем. Что касается стоимости, то тут надо смотреть что предлагают за эти деньги.
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