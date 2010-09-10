Сообщение klonik » Сегодня, 19:20

Здравствуйте, моей бабушке 68 лет, и я очень сильно переживаю за ее здоровье. Последнее время у нее есть проблемы с памятью. При чем со временем память ухудшается и ухудшается. Почитала в интернете, что это может быть деменция. Судя по всему, очень страшное заболевание. Подскажите, к кому мне можно обратиться за консультацией по поводу бабушкиного здоровья?