Неврологический центр

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1690
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Неврологический центр

Сообщение klonik » Сегодня, 19:20

Здравствуйте, моей бабушке 68 лет, и я очень сильно переживаю за ее здоровье. Последнее время у нее есть проблемы с памятью. При чем со временем память ухудшается и ухудшается. Почитала в интернете, что это может быть деменция. Судя по всему, очень страшное заболевание. Подскажите, к кому мне можно обратиться за консультацией по поводу бабушкиного здоровья?
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