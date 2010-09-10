Неврологический центр
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Неврологический центр
Здравствуйте, моей бабушке 68 лет, и я очень сильно переживаю за ее здоровье. Последнее время у нее есть проблемы с памятью. При чем со временем память ухудшается и ухудшается. Почитала в интернете, что это может быть деменция. Судя по всему, очень страшное заболевание. Подскажите, к кому мне можно обратиться за консультацией по поводу бабушкиного здоровья?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя