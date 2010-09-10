Неврологический центр

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1690
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Неврологический центр

Сообщение klonik » Вчера, 19:20

Здравствуйте, моей бабушке 68 лет, и я очень сильно переживаю за ее здоровье. Последнее время у нее есть проблемы с памятью. При чем со временем память ухудшается и ухудшается. Почитала в интернете, что это может быть деменция. Судя по всему, очень страшное заболевание. Подскажите, к кому мне можно обратиться за консультацией по поводу бабушкиного здоровья?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1691
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Неврологический центр

Сообщение zevc » Вчера, 22:31

Добрый день, я, думаю, что вам нужно обратиться к неврологу или отоневрологу. Насколько я знаю, эти врачи занимаются случаями деменции. Вы только сильно не переживайте и самое главное не расстраивайте бабушку заранее. Лучше обратитесь сначала в неврологический центр за консультацией. Сначала нужно узнать, что скажет специалист. Можно даже мне кажется сходить с бабушкой, может сразу врач выпишет какое-нибудь лечение. Самое главное, вы не затягивайте. Потому что болезнь может прогрессировать и еще сильнее начнет наносить вред здоровью. Ведь бывали случаи, что люди с такой болезнью не в состоянии самостоятельно заботиться о себе им нужна помощь и уход родственников.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость