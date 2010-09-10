Неврологический центр
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Неврологический центр
Здравствуйте, моей бабушке 68 лет, и я очень сильно переживаю за ее здоровье. Последнее время у нее есть проблемы с памятью. При чем со временем память ухудшается и ухудшается. Почитала в интернете, что это может быть деменция. Судя по всему, очень страшное заболевание. Подскажите, к кому мне можно обратиться за консультацией по поводу бабушкиного здоровья?
Re: Неврологический центр
Добрый день, я, думаю, что вам нужно обратиться к неврологу или отоневрологу. Насколько я знаю, эти врачи занимаются случаями деменции. Вы только сильно не переживайте и самое главное не расстраивайте бабушку заранее. Лучше обратитесь сначала в неврологический центр за консультацией. Сначала нужно узнать, что скажет специалист. Можно даже мне кажется сходить с бабушкой, может сразу врач выпишет какое-нибудь лечение. Самое главное, вы не затягивайте. Потому что болезнь может прогрессировать и еще сильнее начнет наносить вред здоровью. Ведь бывали случаи, что люди с такой болезнью не в состоянии самостоятельно заботиться о себе им нужна помощь и уход родственников.
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