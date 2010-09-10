Интернет магазин для взрослых

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Интернет магазин для взрослых

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 17:15

Вы покупаете игрушки для взрослых в оффлайн магазинах или онлайн? Как будет выгоднее? Я в жизни еще никогда в секс шопы не заходил, поэтому в ценах плохо ориентируюсь. Можете порекомендовать проверенный интернет магазин для взрослых в Москве?
Хочу чем-то удивить подругу, но пока еще не придумал, чем именно.
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