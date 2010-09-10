Рецепты
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Рецепты
Доброго времени суток! Полгода назад мы с мужем поженились. Он знал, что я особо не люблю готовить, но все же хочется сделать ему приятное. Хочу научиться готовить настоящий борщ. В интернете посмотрела рецепты, но их так много, что не знаю, какой вариант лучше. Подскажите, борщ по какому рецепту получается вкуснее?
Re: Рецепты
Приветствую. У меня муж ест все, что я приготовлю, а я люблю это дело. Стараюсь готовить каждый день, а по выходным обязательно побалую его новыми блюдами. В особенности он любит мой борщ , его я готовлю на говядине. А научиться готовить несложно, достаточно следовать рецепту. Но не забудьте добавить главный ингридиент, это свою любовь.
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