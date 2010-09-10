Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Доброго времени суток! Полгода назад мы с мужем поженились. Он знал, что я особо не люблю готовить, но все же хочется сделать ему приятное. Хочу научиться готовить настоящий борщ. В интернете посмотрела рецепты, но их так много, что не знаю, какой вариант лучше. Подскажите, борщ по какому рецепту получается вкуснее?