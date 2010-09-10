Подскажите
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Подскажите
Когда несколько лет пошла мода на кольцевые лампы, купила дочерям по их выбору и забыла. Сейчас старшая просит еще раз купить, но уже не для игр, а для макияжа – нужна какая-то особенная, с особенным светом. Я как бы не против, но где такие искать?
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