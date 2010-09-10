Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1698
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:53

Когда несколько лет пошла мода на кольцевые лампы, купила дочерям по их выбору и забыла. Сейчас старшая просит еще раз купить, но уже не для игр, а для макияжа – нужна какая-то особенная, с особенным светом. Я как бы не против, но где такие искать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1696
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 44 минуты назад

Хорошие кольцевые лампы у них https://bobbystore.kg/category/photovideo/ можно взять. Какой-то принципиальной разницы между лампой для визажиста и лампой для фотографа нет, нужно смотреть по общим характеристикам. Чем интенсивней цвет, тем больше возможностей будет для регулировки, что хорошо. Плюс смотрите на количество режимов. В работе они бесполезны, но с ними делать можно крутые фотографии готового макияжа.
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