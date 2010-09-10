Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Когда несколько лет пошла мода на кольцевые лампы, купила дочерям по их выбору и забыла. Сейчас старшая просит еще раз купить, но уже не для игр, а для макияжа – нужна какая-то особенная, с особенным светом. Я как бы не против, но где такие искать?
Re: Подскажите
Хорошие кольцевые лампы у них https://bobbystore.kg/category/photovideo/ можно взять. Какой-то принципиальной разницы между лампой для визажиста и лампой для фотографа нет, нужно смотреть по общим характеристикам. Чем интенсивней цвет, тем больше возможностей будет для регулировки, что хорошо. Плюс смотрите на количество режимов. В работе они бесполезны, но с ними делать можно крутые фотографии готового макияжа.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость