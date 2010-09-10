Сообщение zevc » Сегодня, 15:04

Есть у меня небольшой склад, который преимущественно используется для длительного хранения товаров. На текущий момент загрузка максимальная, на 80% и я понимаю, что с отчетностью уже просто не справляюсь. Как тут быть? 1С какой-нибудь подключать или что?