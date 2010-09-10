Система управления бизнесом

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1698
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Система управления бизнесом

Сообщение zevc » Сегодня, 15:04

Есть у меня небольшой склад, который преимущественно используется для длительного хранения товаров. На текущий момент загрузка максимальная, на 80% и я понимаю, что с отчетностью уже просто не справляюсь. Как тут быть? 1С какой-нибудь подключать или что?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1696
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Система управления бизнесом

Сообщение klonik » 38 минут назад

Как по мне, в данной ситуации система управления бизнесом будет эффективней, чем простое внедрение 1С. Программа то, конечно, хорошая, но только при условии, что уже все автоматизировано. В вашем же случае, как я понимаю, автоматизацию нужно с нуля проводить. И тут куда надежней работать со специалистами, которые не просто программу подключат, а все данные с нуля соберут в одно.
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