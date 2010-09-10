Баня
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Баня
Всем привет! Моя мама, внезапно, захотела сходить в баню, говорит, что в последний раз мылась там, еще в юности в деревне у бабушки. Так как, я сама не ходок по таким заведениям, то не знаю, в какую баню лучше сходить. Есть тут любители бань? Порекомендуйте, пожалуйста, более приличную! Спасибо!
Re: Баня
Доброго дня всем. Мои бабушка и дедушка очень любят ходить в баню, почти каждые две недели, они моются там. Говорят, что душ и ванна - это ерунда, а баня нужна для души. В какой-то степени, я согласна с ними. Я их отвожу в банный комплекс в Невском районе, вот их адрес - https://bani-saunaspb.ru/ . Там очень уютно и просторно, мыться в таком месте одно удовольствие. В особенности, мне понравилось отношение персонала к моим бабуле и дедуле, они были очень вежливы с ними.
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