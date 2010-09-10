Сообщение zevc » Сегодня, 21:49

Всем привет! Моя мама, внезапно, захотела сходить в баню, говорит, что в последний раз мылась там, еще в юности в деревне у бабушки. Так как, я сама не ходок по таким заведениям, то не знаю, в какую баню лучше сходить. Есть тут любители бань? Порекомендуйте, пожалуйста, более приличную! Спасибо!